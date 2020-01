Президент США Дональд Трамп высказался насчет баллотирования миллиардера Майкла Блумберга. По мнению американского лидера, такое решение носит корыстный характер.

Президент США Дональд Трамп высказался насчет баллотирования миллиардера Майкла Блумберга. По мнению американского лидера, такое решение носит корыстный характер.На своей странице в Twitter Трамп написал, что мини-реклама Майкла Блумберга преднамеренно ошибочна, поскольку это тщеславный проект для миллиардера, цель которого попасть в игру.Глава США отметил в посте, что никто за многие годы не сделал для государства того, что сделал он, включая величайшую экономику в истории, восстановление вооруженных сил, а также сокращение налогов.Mini Mike Bloomberg ads are purposely wrong — A vanity project for him to get into the game. Nobody in many years has done for the USA what I have done for the USA, including the greatest economy in history, rebuilding our military, biggest ever tax & regulation cuts, & 2nd A!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2020 г.Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг баллотировался в президентскую гонку в ноябре 2019 года, позже других основных кандидатов. Он располагает неограниченными финансовыми ресурсами. По данным СМИ, только на телевизионную рекламу он потратил уже более двухсот миллионов долларов. По словам Блумберга, он тратит все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа.