На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 марта лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 марта лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Муромском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 973 случая заболевания (6564 сл. в г. Владимире, 3604 сл. в Гусь-Хрустальном, 3239 сл. о. Муром, 2060 сл. в Ковровском, 1786 сл. в Александровском, 1683 сл. в Петушинском, 1291 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1195 сл. в Кольчугинском, 1054 сл. в Суздальском, 944 сл. в Собинском, 800 сл. в Меленковском, 780 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 650 сл. в Камешковском, 630 сл. в Селивановском, 438 сл. в Судогодском, 362 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.