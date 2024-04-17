Смотрите в дайджесте:– Владимирская область отправила питьевую воду в затопленное Оренбуржье– Во Владимире до конца 2024 года заменят 282 лифта– 18 апреля временно отключат

Смотрите в дайджесте:– Владимирская область отправила питьевую воду в затопленное Оренбуржье– Во Владимире до конца 2024 года заменят 282 лифта– 18 апреля временно отключат теплоснабжение более чем в 80 домах Владимира