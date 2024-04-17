Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области понижается. По данным сайта Роспотребнадзора, болеть стали почти на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. А

Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области понижается. По данным сайта Роспотребнадзора, болеть стали почти на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. А вот дети и подростки до 14 лет стали болеть больше. Точную статистику по детским возрастным группам надзорное ведомство не приводит. Всего в регионе за медицинской помощью обратились 7064 человека. Во Владимире