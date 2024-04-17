Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области понижается. По данным сайта Роспотребнадзора, болеть стали почти на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. А
<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-deti-stali-bolet-orvi-bolshe-a-vzroslye-menshe.html" target="_blank">Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше</a> - Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области понижается. По данным сайта Роспотребнадзора, болеть стали почти на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. А
[url=https://33live.ru/novosti/17-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-deti-stali-bolet-orvi-bolshe-a-vzroslye-menshe.html]Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше[/url] - Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области понижается. По данным сайта Роспотребнадзора, болеть стали почти на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. А