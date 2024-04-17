Ольга Хохлова рассказала об итогах работы областного законодательного органа. Уже в апреле областной парламент будет отмечать свое 30-летие. В преддверии юбилейной даты председатель

Ольга Хохлова рассказала об итогах работы областного законодательного органа. Уже в апреле областной парламент будет отмечать свое 30-летие. В преддверии юбилейной даты председатель Заксобрания рассказала о следующих результатах работы парламентариев за прошедший период. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Мы провели почти 450 заседаний за эти 30 лет, заседаний Законодательного собрания. 4,5 тысяч приняли областных законов