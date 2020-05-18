Цены на нефть штурмуют максимумы: баррель смеси Brent начал неделю ростом и торгуется вблизи отметки $33,8.

Цены на нефть штурмуют максимумы: баррель смеси Brent начал неделю ростом и торгуется вблизи отметки $33,8. Последний раз котировки поднимались выше $33 в середине апреля. Тогда страны ОПЕК+ только договаривались о сделке по сокращению добычи.С 1 мая она вступила в силу, и цены начали расти. Кроме того, многие страны начали постепенно снимать ограничительные меры, спрос начал восстанавливаться, что и помогает ценам расти. Кроме того, по естественным причинам снижается добыча в Америке. От пиков она упала уже примерно на полтора миллиона баррелей в сутки. Снижаться начали и запасы, кстати, впервые за 15 недель.На этом фоне западнотехасская смесь в последние недели продемонстрировала настоящее ралли. Сейчас она торгуется выше $30, хотя еще месяц назад уходила в минус.