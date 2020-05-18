Матч Тайсон-Кличко. Тайсон приезжает в Киев, но накануне перед боем Кличко заболел. Что делать? Деньги уже вложены, ставки приняты… Находят мясника с рынка, здоровенного бугая:
- Отстоишь раунд – десять штук баксов твои!
Ну, мужик согласился, выходит на ринг, отстоял один раунд. Братаны к нему:
- Блин, отстоишь еще раунд – сто штук твои!
Отстоял мужик еще раунд. Братаны опять к нему:
- Мужик! Это ж круто! Отстоишь еще раунд – лимон твой!
- Не, пацаны! Не могу стоять больше! Ща я его бить буду!
еще анекдот!