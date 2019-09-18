Приговор актеру Павлу Устинову, вынесенный за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции протеста, изучит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Приговор актеру Павлу Устинову, вынесенный за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции протеста, изучит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ко мне поступило обращение Московской Хельсинкской группы, на основании которого, чтобы выяснить ситуацию, которая получила такой общественный резонанс, я запросила судебное решение по этому делу", — сообщила Москалькова "Интерфаксу".16 сентября Тверской суд Москвы признал 24-летнего Устинова виновным по уголовной статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".По мнению судьи, из-за актера сотрудник правоохранительных органов во время несогласованной протестной акции в Москве получил вывих плеча. В качестве наказания Устинову было назначено 3,5 года колонии общего режима.Между тем, сам актер своей вины не признал. По его словам, он не принимал участия в акции, а пришел на встречу с другом. При задержании сопротивления омоновцам он не оказывал. Адвокаты уже обжаловали решение суда.Суровый приговор вызвал широкий общественный резонанс. Известные актеры запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Павла Устинова. В частности, актер Александр Паль рассказал, что на видеозаписи задержания видно, что Устинов не оказывал сопротивления. Однако суд не стал рассматривать запись в качестве доказательства.Заместитель главы Совета федерации Александр Турчак назвал ситуацию, в которой оказался Павел Устинов, "вопиющей несправедливостью" и призвал учесть все доводы защиты, когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции.