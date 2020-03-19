Международный олимпийский комитет выступил с заявлением по поводу проведения летних Олимпийских игр-2020 в Японии. По мнению руководства организации, любое решение о судьбе Олимпиады, принятое МОК, не будет идеальным для всех.

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением по поводу проведения летних Олимпийских игр-2020 в Японии. По мнению руководства организации, любое решение о судьбе Олимпиады, принятое МОК, не будет идеальным для всех.В заявлении, которое цитирует BBC, говорится, что "Международный олимпийский комитет стремится найти такое решение, которое сохранит целостность соревнований и не принесет вреда здоровью спортсменов. Но ни одно решение в сложившейся ситуации не будет идеальным для всех".Ранее против МОК выступила олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер. Хоккеистка сборной Канады обвинила Международный олимпийский комитет в безответственности. По мнению спортсменки, организация не думает о здоровье атлетов, которые готовятся к соревнованиям во время распространения коронавируса.Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.