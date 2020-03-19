Продажи автомобилей в Европейском союзе в феврале снизились второй месяц подряд, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Продажи автомобилей в Европейском союзе в феврале снизились второй месяц подряд, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).Число зарегистрированных новых автомобилей в 26 странах ЕС (без учета Мальты) в прошлом месяце сократилось на 7,4% в годовом выражении до 957,052 тысячи.В Германии зафиксировано падение продаж на 10,8%. В Италии продажи снизились на 8,8%, в Испании — на 6%, во Франции — на 2,7%.Число зарегистрированных новых автомобилей в Великобритании, которая больше не входит в состав ЕС, в феврале сократилось на 2,9%.Февральский спад обусловлен "совокупностью факторов", включая изменения в налогообложении в различных странах ЕС, которые побудили европейцев совершать покупки в декабре 2019 года.Ухудшение глобальных экономических условий и неопределенность для потребителей также способствовали снижению продаж, отмечает ACEA.В январе-феврале продажи автомобилей в Евросоюзе сократились на 7,4%.Moody's Investor Service ожидает, что мировые продажи автомобилей в 2020 году снизятся на 2,5%.