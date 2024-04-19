Во Владимирской области назначен новый главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Назначен...

Во Владимирской области назначен новый главный внештатный акушер-гинеколог МинздраваНазначен новый главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Заведующая отделением патологии беременности №2, врач акушер-гинеколог Областной клинической больницы Денисова Наталья Михайловна теперь руководит акушерско-гинекологической службой - с 18 апреля 2024 года.Наталья Михайловна с отличием закончила лечебный факультет Смоленской Государственной Медицинской Академии, после чего поступила в ординатуру на направление «Акушерство и гинекология»ю В Областной клинической больницы она проработала уже 21 год, а с 2009 занимает должность заведующей отделением патологии беременности №2.В настоящее время Минздравом прорабатывается вопрос о проектировании Областного перинатального центра на базе ОКБ.Фото: пресс-служба Минздрава Владимирской области