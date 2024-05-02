Аварийный дом по адресу Погодина, 2А, давно заброшен, но запомнился владимирцам по граффити уличного художника Мишкина. На мурале был изображен Ван Гог и Сальвадора Дали в образе

Аварийный дом по адресу Погодина, 2А, давно заброшен, но запомнился владимирцам по граффити уличного художника Мишкина. На мурале был изображен Ван Гог и Сальвадора Дали в образе коммунальщиков, сдувающих осенние листья. Сегодня, 2 мая, дом с граффити снесли. Очевидцы сделали несколько фотографий, где видно, как уже над руинами трудится экскаватор. Что будет на месте снесенного дома