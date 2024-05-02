В преддверии Пасхи владимирцам рассказали, чем полезны яйца, и как правильно их употреблять. В 100...

В преддверии Пасхи владимирцам рассказали, чем полезны яйца, и как правильно их употреблять.В 100 граммах яйца содержится 13 гр. чистого белка, свойства которого отличаются от растительного.За счет своей структуры яичный белок быстрее и легче усваивается организмом, а также в нем содержится полноценный набор аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами.Съедая яичный желток, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов, в том числе, - омега-3, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин.В яйце также содержится холин, который благотворно влияет на работу нервной системы. А каротиноиды предотвращают возрастную потерю зрения, в том числе – катаракту.Важно: людям с повышенным уровнем холестерина в крови необходимо ограничить потребление яичных желтков до 2-3 в неделю.Следует помнить, что скорлупа яиц может быть загрязнена возбудителями инфекции. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, какие правила необходимо соблюдать во время приготовления яиц:- Не стоит приобретать яйца с поврежденной скорлупой.- Срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе.- Храните яйца только в холодильнике – это позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов.- Срок хранения диетических яиц с индексом Д на скорлупе – до 7 дней, столовых с индексом С – от 8 до 25 дней.- Мытые яйца хранятся не более 12 дней.- Яйца лучше держать в основной камере холодильника, а не в дверце.- Храните яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец.- Яйца нужно обязательно мыть перед применением и варить не менее 10 мин с момента закипания воды.- Следует с осторожностью употреблять яйца в сыром виде, всмятку или в виде глазуньи.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений