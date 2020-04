В семь часов вечера после ежедневной войны - Аплодировать тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом, - новая нью-йоркская традиция. Недавно к ней прибавилась еще одна - петь всем вместе.

В семь часов вечера после ежедневной войны — Аплодировать тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом, — новая нью-йоркская традиция. Недавно к ней прибавилась еще одна — петь всем вместе.Фрэнк Синатра. New York, New York. Вместе с врачами и медсестрами больницы Lenox Hill на Манхэттене прохожие подхватывают жизнеутверждающий рефрен неофициального гимна самого большого города США."Если у меня получится там, получится везде", — поет Синатра. Но одноэтажная Америка с городом небоскребов не согласна. Там не хотят, как в Нью-Йорке. Не хотят носить маски. Хотят быстрее снять карантин и перезапустить экономику. Безработных — уже 22 миллиона.Миннесота. Столица штата город Сэнт-Пол. Четыреста человек со звездно-полосатыми флагами и транспарантами сделаем Америку снова великой — взяли в осаду резиденцию тамошнего губернатора Тима Уолза. "Уолз — это вирус" — написали на своих плакатах сторонники Трампа. Социальную дистанцию тут никто и не думал соблюдать.Губернатор-демократ Уолз в это время "висел" на телефоне. Пытался дозвониться в Белый дом. Но трубку Трамп так и не взял."Давайте начистоту. Если они протестуют против карантина, то они протестуют и против наших медиков , которые воюют на передовой. Я буду до последнего защищать права тех, кто протестует против меня, но, возможно я чего-то не понимаю. Что мы делаем не так, продвигая идею возвращения на работу, не ставя под удар медиков Миннесоты? Видимо, ответ займет больше, чем два слова в Twitter", — сказал Тим Уолз.Два слова про штат, которым руководит Уолз, были у Трампа. 17 апреля свою пулеметную очередь твитов он выпустил в трех губернаторов-демократов. "Освобождайте Миннесоту! Освобождайте Мичиган! Освобождайте Вирджинию!" — обратился президент США напрямую к разгневанным запретами жителям. Впрочем, в Лэнсинге — это столица Мичигана — начали еще до Трампа.Операция "Затор" — так назвали свою акцию те, кто намеренно остановил движение в центре города. Часть протестующих — против предписаний губернатора Грэтчен Уитмер, наплевав на запрет, покинула машины и поднялась на ступени местного Капитолия. Пока одни махали флагами конфедерации, другие теряли в пробке драгоценное время.Вот возмущается застрявший по дороге на работу медик. "Вы — полные идиоты! Я не могу делать свою работу, помогать людям, потому что вы заблокировали все дороги к больнице!" – возмущен он.А в Вирджинии губернатору-демократу Ральфу Нортаму оппоненты припомнили еще и старые обиды — Нортам хотел запретить свободное ношение оружия. Но Трамп протестующих оправдал.Америка больших городов — против Америки пригородов. Побережья востока и запада — против "пролетных" штатов, как их презрительно называют пассажиры авиалайнеров, что следуют из мегаполисов, расположившихся на Атлантике и Тихом океане.Коронавирус всюду обострил хронические заболевания. Обострил он главный политический недуг США — тотальную разобщенность. Либеральная и консервативная части страны еще больше отдалились друг от друга. Вот, например, главного борца с коронавирусом доктора Энтони Фаучи в миллионниках считают героем, а люди из техасской глубинки, собравшиеся в городе Остин, уже открыто требует его уволить.Столица штат Нью-Гэмпшир. У митингующих вместо медицинских масок на лицах — противогазы. Поверх камуфляжа — бронежилеты. В руках — полуавтоматические винтовки.В это же самое время к зданиям в Чикаго и Нью-Йорке, на которых красуется имя Трампа, раскладывали пластиковые мешки. В похожие помещают тела. Участники протеста винят администрацию Белого дома в запоздалой реакции на эпидемию и гибели от COVID-19 медицинских работников, а также заключенных в миграционных тюрьмах.От имени этой части Америки жестче всех Трампу ответил губернатор штата Вашингтона. В начале марта в доме престарелых в пригороде Сиэтла был зафиксирован первый очаг эпидемии.Записывая Трамп чуть ли не в COVID-диссиденты, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли особенно возмущается тем, что президент США фактически отказался от своего трехфазного плана по выводу страны из карантина. Согласно ему решать, открывать ли штаты или еще подождать, полагалось губернаторами. План планом, да только принят он был под давлением. В Америке — парад суверенитетов. Тот же Вашингтон еще до всяких протестов вместе с Орегоном и Калифорнией заключил пакт западных штатов."Мы ведем состязание с другими штатами, с другими странами, с нашим собственным федеральным правительством для того, чтобы получить защитное оборудование для врачей. Мы больше не намерены ждать Мы решили: c нас хватит! Мы решили, что будем использовать все силы штата Калифорния как национального государства", — заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.О похожем объединение теперь объявлено на Среднем Западе. Группа по общим интересам сформирована и на северо-востоке. Неформальный лидер — губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо."Президенту нужно было бы почитать Конституцию, прежде чем говорить о том, что у него есть полномочия открывать штаты. Он сидит дома, смотрит телевизор, может, стоит подняться и заняться работой?" – сказал Куомо.Губернатора Куомо еще недавно прочили в вице-президенты к Джо Байдену. Обычно заместитель в иерархии Белого — дома фигура не самая ключевая, но тут кандидат пожилой, а вся кампания разворачивается на фоне гуляющей по стране заразы.Американские политики ищут или назначают виновных в том, что их страна стала мировым лидером пандемии. В американских больницах продолжают считать потери. Чтобы справиться с потоком тел, нью-йоркские морги стали нанимать временных работников. Один из таких — некий Эрик Фламптон — описал жуткую картину происходящего внутри этих белых рефрижераторов.Решившийся на откровения получал солидные по меркам США 75 долларов в час. Но увольнение из морга, которое произошло буквально накануне, по собственному признанию Фламптона, стало для него самым счастливым моментом в жизни.