Тело гражданина Узбекистана нашли в реке в Киржачском районе.

В Киржачском районе, как сообщает Следственный Комитет по региону, произошёл инцидент. 10 апреля два гастарбайтера трудились на стройке. Обвиняемый был нелегальным мигрантом. В момент происшествия оба строителя были в состоянии алкогольного опьянения.По данным следствия, младший из работников взял молоток и несколько раз ударил им старшего. Пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый погрузил тело в строительную тачку и скинул в реку Киржач.Пострадавшего обнаружили водные туристы через несколько дней, о чём сразу сообщили в полицию. Примерно в то же время в органы позвонил гражданин Узбекистана, заявляя о пропаже соотечественника.Обвиняемый сам сдался полиции 14 апреля. В качестве меры пресечения мужчину заключили под стражу.