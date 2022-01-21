21 января в 16.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

21 января в 16.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в центре города Владимира по адресу: ул. Музейная, д. 9.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что горит чердачное помещение. По последним данным, пламя также охватило второй этаж и кровлю по всей площади (144 квадратных метра).Сотрудники МЧС России сформировали звенья газодымозащитной службы, и в их составе приступили к эвакуации жителей и ликвидации пожара. Из горящего дома были выведены 5 человек.В ликвидации пожара участвуют 32 человека личного состава и 10 единиц техники.