Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Измалковском районе Липецкой области. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара, начался осмотр места происшествия и опрос свидетелей и очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Измалковском районе Липецкой области. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара, начался осмотр места происшествия и опрос свидетелей и очевидцев.Деревянный дом в деревне Кошкино вспыхнул днем. На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по области. В ходе тушения пожара обнаружены тела 43-летней женщины и двух ее сыновей трех и двух лет.Как позже рассказали ГТРК "Липецк" в Следственном комитете России по Липецкой области, в доме проживала семья из четырех человек. Глава семейства на момент пожара дома отсутствовал.Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей. Максимальное наказание по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" предусматривает до 4 лет лишения свободы.