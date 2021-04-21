Установлено, что на протяжении длительного времени злоумышленники, под угрозой расправы, вымогали у 23-летнего жителя столицы более 22 млн рублей...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО, ОУР ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве.Установлено, что на протяжении длительного времени злоумышленники, под угрозой расправы, вымогали у 23-летнего жителя столицы более 22 млн рублей. В одну из встреч, демонстрируя серьезность своих намерений, они сильно избили его. Спустя некоторое время, опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился в правоохранительные органы.По данному факту СО ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 108 км МКАД. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 22 до 27 лет.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27