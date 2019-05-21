Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник в десятке российских городов. Задержаны 25 человек.

Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник в десятке российских городов. Задержаны 25 человек.Аферисты ставили фальшивый диагноз пенсионерам и заработали на этом миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Мошенники звонили преимущественно пожилым и убеждали пройти обследование. Так называемые врачи не имели специального медицинского образования. Это не мешало проводить приемы и даже находить заболевания у пациентов. После чего потерпевших склоняли оформить кредиты на сумму до пятисот тысяч рублей. Деньги шли на оплату услуг. Мошенники смогли обмануть свыше 11 тысяч человек.