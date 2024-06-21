Двое из них получили по два стобалльных результата – это Татьяна Семенова (школа №34) и Варламов Глеб (гимназия №3). Кстати, третья гимназия вообще показала отличные результаты – там на 100

Двое из них получили по два стобалльных результата – это Татьяна Семенова (школа №34) и Варламов Глеб (гимназия №3). Кстати, третья гимназия вообще показала отличные результаты – там на 100 баллов ЕГЭ сдали четыре выпускника. 13 школьников получили максимальный балл по русскому языку. Хорошие результаты – по химии и физике. По этим предметам 100 баллов