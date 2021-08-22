Согласно исследованию, изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 65 граммов...

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы задержали подозреваемого в хранении наркотического средства – N-метилэфедрона.В вечернее время в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о шуме в квартире дома на Ленинском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе беседы с гражданами из данной квартиры обратили внимание, что один из них заметно нервничает и при этом прячет свою сумку. Было принято решение провести личный досмотр 44-летнего жителя Подмосковья, в результате которого полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Согласно исследованию, изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 65 граммов.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56