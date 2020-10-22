Он покинул территорию исправительного центра воспользовавшись тем, что там не предусмотрена система охранных сооружений.

Во Владимирской области 20 октября 2020 года задержали неоднократно осужденного за разбои и грабежи гражданина. Он покинул территорию исправительного центра воспользовавшись тем, что там не предусмотрена система охранных сооружений.В региональном УФСИН уточнили, Мужчину устроили на завод железно-бетонных изделий, но добросовестно работать он не захотел. Осужденный систематически нарушал режим содержания, после чего поступило обращение в суд о возвращении его в исправительную колонию. Но он не дождался решения суда и сбежал.Во время задержания преступник попытался скрыться, но ему это не удалось. В УФСИН отметили, что при себе у задержанного был нож. Сейчас мужчина помещен в следственный изолятор, где ожидает за свои проступки решения суда.(Фото: Pixabay)