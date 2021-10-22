По состоянию на 22 октября в медицинских организациях региона действует 2255 коек для пациентов с...

По состоянию на 22 октября в медицинских организациях региона действует 2255 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,4 процента из них занято (2084), свободна 171 койка.52060 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 64 человека.Напомним, что на 22 октября выявлено 304 заболевших, что является очередным антирекордом. Всего в области зарегистрировано 59973 случая заболевания.За период наблюдения в области отмечено 2157 летальных случаев, в том числе за сутки от ковида скончались 8 человек.