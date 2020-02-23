Российский нападающий Флорида Пантерз Евгений Дадонов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс стал автором заброшенной шайбы и одной результативной передачи. Правда, это не спасло его клуб от поражения со счетом 3:5.

Российский нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс" стал автором заброшенной шайбы и одной результативной передачи. Правда, это не спасло его клуб от поражения со счетом 3:5.Помимо Дадонова у "пантер" шайбы забросили Майк Хоффман и Алекси Саарела. В составе победителей дубль оформил Райлли Смит. Также за хозяев льда отличились Томаш Носек, Уильям Каррье и Макс Пачиоретти.Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский участия в игре не принимал, оставшись в запасе.