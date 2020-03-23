Курильщики тяжелее переносят коронавирус и даже могут попасть в реанимацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram и опубликовал результаты исследований Гарвардского университета и Университета Ираклион.

Курильщики тяжелее переносят коронавирус и даже могут попасть в реанимацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram и опубликовал результаты исследований Гарвардского университета и Университета Ираклион.Так, тяжелые симптомы при COVID-19 курильщики показывают в 1,4 раза чаще, у них в 2,4 раза больше шансов попасть в реанимацию на ИВЛ.Салагай подчеркнул, что курение — это фактор риска, и порекомендовал бросать вредную привычку.Одновременно с этим в Минздраве порекомендовали не покупать аппараты ИВЛ для личных нужд. Необходимость в использовании аппарата может установить только врач в условиях стационара, российские больницы имеют необходимое оборудование.Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ.По данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 329 тысяч человек. Из них более 53 тысяч — в Италии.