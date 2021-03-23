Основными задачами операции являлись стабилизация криминогенной обстановки, а также розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений...

В период с 17 по 18 марта 2021 года на территории Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск»Основными задачами операции являлись стабилизация криминогенной обстановки, а также розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Во время проведения мероприятия столичные полицейские координируют действия с другими правоохранительными ведомствами и проводят масштабные розыскные мероприятия, что позволяет повысить результативность и разыскать большее число без вести пропавших, а также установить местонахождение разыскиваемых.За указанный период сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение 55 лиц пропавших без вести. Задержано 303 гражданина, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, таких как: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, незаконный оборот оружия, кража, а также мошенничество.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве