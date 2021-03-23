Вымогатели требовали деньги под угрозой применения насилия. Как установил суд, в 2018 году трое мужчин в одном из Владимирском кафе потребовали двух предпринимателей 600 000 рублей за якобы

Вымогатели требовали деньги под угрозой применения насилия. Как установил суд, в 2018 году трое мужчин в одном из Владимирском кафе потребовали двух предпринимателей 600 000 рублей за якобы самовольное использование авторской бизнес-модели под угрозой применения насилия. Злоумышленники подкрепили свои угрозы тем, что избили мужчин. Потерпевшие реально восприняли угрозы и подчинились вымогателям – написали им долговые