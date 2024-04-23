Областная детская клиническая больница получила томограф стоимостью 49,8 млн рублей.

Областная детская клиническая больница получила томограф стоимостью 49,8 млн рублей. Об этом рассказала регионального Минздрава.Дорогостоящее современное медоборудование было приобретено по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области». При помощи нового аппарата специалисты смогут проводить высокоинформативную диагностику заболеваний у детей с самого рождения. Отмечается, что сотрудники больницы уже научились обращаться с томографом.«Для получения разрешения на эксплуатацию аппарата проводится процедура получения санитарно-эпидемиологического заключения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.