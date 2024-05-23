«Родились в рубашках»: в Гусь-Хрустальном на видео попало жуткое ДТП В социальной сети...

«Родились в рубашках»: в Гусь-Хрустальном на видео попало жуткое ДТПВ социальной сети распространилось видео страшной аварии в центре Гусь-Хрустального.Мотоциклист на большой скорости столкнулся на перекрестке с поворачивающей налево машиной. От удара он и его пассажир буквально «перелетели» улицу и остались живы. Более того, - через несколько секунд после ДТП они встали, «как ни в чем не бывало».Фото, видео: Автолюбители г.Гусь-Хрустальный | Вконтакте