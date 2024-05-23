В Коврове задержали мужчину, распространившим ложную информацию о готовящемся взрыве Сотрудники...

В Коврове задержали мужчину, распространившим ложную информацию о готовящемся взрывеСотрудники УФСБ по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД выявили и пресекли противоправную деятельность ковровчанина 1999 года рождения, причастного к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.21 мая 2024 года молодой человек отправил пост в сообщество в соцсети с информацией о заложенном взрывном устройстве в учебном центре «Спринт».На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, однако, по результатам проведенных проверочных мероприятий информация не подтвердилась.В тот же день злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК России.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений