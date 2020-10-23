Увидев полицейских, злоумышленник стал скрываться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения и создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан...

Полицейские экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением об угоне автомобиля обратилась жительница района. Она рассказала, что ее бывший супруг, находясь предположительно в состоянии опьянения, похитил принадлежащей ей автомобиль марки «Мазда», после чего скрылся.В ходе отработки территории полицейские обнаружили похищенный автомобиль. Увидев полицейских, злоумышленник стал скрываться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения и создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. Стражи порядка приняли решение применить табельное оружие для остановки транспортного средства. После нескольких выстрелов по колесам автомобиль был остановлен, а управлявший им мужчина задержан. Им оказался 35-летний житель столицы. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого был установлен факт опьянения.В результате применения табельного оружия пострадавших нет.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22