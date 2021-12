ГК ВТБ Лизинг поставил ГК Солар в финансовый лизинг сухогруз Rostrum Asia класса handysize (40 000 DWT). Это пятое судно, переданное лизинговой компанией морскому оператору. Балкер с неограниченным районом ..

ГК ВТБ Лизинг поставил ГК Солар в финансовый лизинг сухогруз Rostrum Asia класса handysize (40 000 DWT). Это пятое судно, переданное лизинговой компанией морскому оператору. Балкер с неограниченным районом плавания построен на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding и предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов.На сегодняшний день Rostrum Asia является самым экологически чистым судном в мире по выбросам в атмосферу среди судов дедвейтом до 50 тыс. тонн . По оценке независимой международной веттинговой организации Rightship, сухогрузу присвоена наивысшая оценка А+ по классификации GHG Rating (GHG - Green House Gases, химические соединения, которые являются причиной парникового эффекта). Оно является первым в мире судном своего класса, которое получило эту наивысшую оценку. Его индекс энергетической эффективности равен 3,97 г CО2 на тонну груза, перевезенного на одну морскую милю.Такая высокая оценка является результатом комплекса мер по уменьшению углеродного следа, которые были применены на этапах проектирования и строительства, а именно оптимизированный винто-рулевой комплекс, высокотехнологичная топливная аппаратура двигателей, новейшее противообрастающее покрытие корпуса, а также програмный комплекс расчета оптимального маршрута рейса с учетом путевых и погодных условия.При необходимости двигатели Rostrum Asia смогут работать на альтернативных видах топлива. В конструкции судна применены материалы и технологии, которые позволили получить зеленый паспорт IHM (Inventory of Hazardous Materials), что подтверждает высокий уровень экологической безопасности. Сухогруз оснащен системой обработки и очистки балластных вод в соответствии с правилами Международной Морской Организации и Береговой Охраны США (US Coast Guard).Таким образом, в рамках пакетной сделки между ГК ВТБ Лизинг и ГК Солар, заключенной в июне 2021 в ходе Петербургского Международного Экономического Форума, ВТБ Лизинг поставил оператору уже пять сухогрузов, предоставив финансирование на общую сумму порядка 100 млн $. Среди переданных судов - два новых балкера класса handysize, одно новое судно класса ultramax, а также два бывших в эксплуатации судна класса panamax «Виктор Цой» (ex NS Yakutia) и «Егор Летов» (NS Energy). Все переданные в лизинг суда имеют высокий класс экологичности.Сделки заключены на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики, английского права и реализованы в кратчайшие сроки. ГК «Солар» будет использовать сухогрузы в логистическом бизнесе для перевозки любых навалочных грузов по всему миру. Оператор продолжает расширять морской флот за счет собственных судов при одновременном повышении эффективности управления.Балкеры «Виктор Цой» (ранее именовался NS Yakutia) и «Егор Летов» (ранее именовался NS Energy) имеют ледовый класс 1B, позволяющий работать в ледовых условиях, а в период летней навигации и по маршруту Северного Морского Пути. Продолжая традиции российского судоходства и ориентируясь на принципы ESG, группа «Солар» приняла решение сохранить договор технического менеджмента с группой «Совкомфлот», которая ранее владела и управляла обоими судами. Это решение позволило не только обеспечить высокие стандарты менеджмента, но и сохранить полностью российские экипажи, работавшие на теплоходах с момента постройки. Суда названы в честь легендарных российских рок-музыкантов, вопросы с правообладателями на сегодняшний день полностью улажены. С даты поставки теплоходы уже перевезли грузы российских металлургов НЛМК, Северсталь и Металлоинвест."Группа «Солар» является стратегическим партером ВТБ Лизинг в сфере морского транспорта. Наши компании совместно прорабатывают новые решения, которые позволят финансировать приобретение новых экологичных судов. Партнёрская программа ВТБ Лизинг и ГК Солар соответствует ESG-стратегии наших компаний, увеличивая долю «зеленого» и энергоэффективного транспорта", - отметил управляющий директор по лизингу воздушных и морских судов ГК ВТБ Лизинг Сергей Смоляков.