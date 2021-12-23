ГК ВТБ Лизинг поставил ГК Солар в финансовый лизинг сухогруз Rostrum Asia класса handysize (40 000 DWT). Это пятое судно, переданное лизинговой компанией морскому оператору. Балкер с неограниченным районом ..
ГК ВТБ Лизинг поставил ГК Солар в финансовый лизинг сухогруз Rostrum Asia класса handysize (40 000 DWT). Это пятое судно, переданное лизинговой компанией морскому оператору. Балкер с неограниченным районом плавания построен на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding и предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов.
На сегодняшний день Rostrum Asia является самым экологически чистым судном в мире по выбросам в атмосферу среди судов дедвейтом до 50 тыс. тонн . По оценке независимой международной веттинговой организации Rightship, сухогрузу присвоена наивысшая оценка А+ по классификации GHG Rating (GHG - Green House Gases, химические соединения, которые являются причиной парникового эффекта). Оно является первым в мире судном своего класса, которое получило эту наивысшую оценку. Его индекс энергетической эффективности равен 3,97 г CО2 на тонну груза, перевезенного на одну морскую милю.
Такая высокая оценка является результатом комплекса мер по уменьшению углеродного следа, которые были применены на этапах проектирования и строительства, а именно оптимизированный винто-рулевой комплекс, высокотехнологичная топливная аппаратура двигателей, новейшее противообрастающее покрытие корпуса, а также програмный комплекс расчета оптимального маршрута рейса с учетом путевых и погодных условия.
При необходимости двигатели Rostrum Asia смогут работать на альтернативных видах топлива. В конструкции судна применены материалы и технологии, которые позволили получить зеленый паспорт IHM (Inventory of Hazardous Materials), что подтверждает высокий уровень экологической безопасности. Сухогруз оснащен системой обработки и очистки балластных вод в соответствии с правилами Международной Морской Организации и Береговой Охраны США (US Coast Guard).
Таким образом, в рамках пакетной сделки между ГК ВТБ Лизинг и ГК Солар, заключенной в июне 2021 в ходе Петербургского Международного Экономического Форума, ВТБ Лизинг поставил оператору уже пять сухогрузов, предоставив финансирование на общую сумму порядка 100 млн $. Среди переданных судов - два новых балкера класса handysize, одно новое судно класса ultramax, а также два бывших в эксплуатации судна класса panamax «Виктор Цой» (ex NS Yakutia) и «Егор Летов» (NS Energy). Все переданные в лизинг суда имеют высокий класс экологичности.
Сделки заключены на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики, английского права и реализованы в кратчайшие сроки. ГК «Солар» будет использовать сухогрузы в логистическом бизнесе для перевозки любых навалочных грузов по всему миру. Оператор продолжает расширять морской флот за счет собственных судов при одновременном повышении эффективности управления.
Балкеры «Виктор Цой» (ранее именовался NS Yakutia) и «Егор Летов» (ранее именовался NS Energy) имеют ледовый класс 1B, позволяющий работать в ледовых условиях, а в период летней навигации и по маршруту Северного Морского Пути. Продолжая традиции российского судоходства и ориентируясь на принципы ESG, группа «Солар» приняла решение сохранить договор технического менеджмента с группой «Совкомфлот», которая ранее владела и управляла обоими судами. Это решение позволило не только обеспечить высокие стандарты менеджмента, но и сохранить полностью российские экипажи, работавшие на теплоходах с момента постройки. Суда названы в честь легендарных российских рок-музыкантов, вопросы с правообладателями на сегодняшний день полностью улажены. С даты поставки теплоходы уже перевезли грузы российских металлургов НЛМК, Северсталь и Металлоинвест.
"Группа «Солар» является стратегическим партером ВТБ Лизинг в сфере морского транспорта. Наши компании совместно прорабатывают новые решения, которые позволят финансировать приобретение новых экологичных судов. Партнёрская программа ВТБ Лизинг и ГК Солар соответствует ESG-стратегии наших компаний, увеличивая долю «зеленого» и энергоэффективного транспорта", - отметил управляющий директор по лизингу воздушных и морских судов ГК ВТБ Лизинг Сергей Смоляков.