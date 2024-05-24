Во Владимире открылся интерактивный музей тепла. Торжественная церемония с перерезанием ленты прошла утром 24 мая. На открытие музея пришли посмотреть как местные жители, так и

Во Владимире открылся интерактивный музей тепла. Торжественная церемония с перерезанием ленты прошла утром 24 мая. На открытие музея пришли посмотреть как местные жители, так и представители власти. В экспозиции представлены различные интерактивные игры с ответами на популярные вопросы. Например, как устроена тепловая станция, для чего отключают отопление, на что тратятся деньги жителей и как избежать