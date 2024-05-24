На Рпенском проезде во Владимире ведутся завершающие работы Об этом сообщают в правительстве...

На Рпенском проезде во Владимире ведутся завершающие работыОб этом сообщают в правительстве региона.Рабочие сейчас доделывают водоотводные и прикромочные лотки, асфальтируют тротуары и велодорожки, укрепляют откосы георешёткой. Впереди работы по озеленению территории и восстановлению дорожной разметки.Напомним, двухкилометровую дорогу официально открыли первого декабря прошлого года.Стоимость Рпенского проезда составила практически три миллиарда рублей.