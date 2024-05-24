Правительство Владимирской области предлагает ввести новую меру поддержки малого и среднего...

Правительство Владимирской области предлагает ввести новую меру поддержки малого и среднего бизнесаРегиональное правительство предлагает ввести новую меру поддержки малого и среднего бизнеса. С этого года налог на имущество организаций вырастет.И чтобы владельцы недвижимости не компенсировали это увеличением арендной платы для предпринимателей, глава региона предложил предоставить им 35-ти процентную льготу по уплате налога на недвижимое имущество.Министерство предпринимательства и туризма уже подготовило соответствующий проект закона и планирует до конца месяца внести его на рассмотрение в Заксобрание.