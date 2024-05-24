Сотрудники госинспекции по маломерным судам во Владимирской области совершили рейд по Клязьме и...

Сотрудники госинспекции по маломерным судам во Владимирской области совершили рейд по Клязьме и НерлиСотрудники госинспекции по маломерным судам тоже охотились за нарушителями - только на воде. Сезон навигации на реках области, напомню, открылся 15 мая.В ходе патрулирования акватории Клязьмы и Нерли по пути из Владимира до села Порецкое в Суздальском районе инспекторы остановили одно маломерное судно, провели беседы с судовладельцами, передали им печатные инструкции, как действовать в чрезвычайной ситуации.Например, если лодка перевернется. Чаще всего на борту нет спасательных средств, а на пассажирах - жилетов.Алексей Чебаненко, инспектор ГИМС ГУ МЧС по Владимирской области:- Что, в свою очередь, влечет административную ответственность по статье КоАП, предполагает штраф в размере трехсот рублей.