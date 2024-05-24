В Меленках цену контракта на строительство спортивной площадки незаконно завысили В Меленках по...

В Меленках цену контракта на строительство спортивной площадки незаконно завысилиВ Меленках по улице Коммунистическая планируется возведение универсальной спортивной площадки в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».Во время прокурорской проверки оказалось, что местная администрация при формировании начальной стоимости цены контракта включила в цену норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. При этом фактически работы по строительству запланированы исключительно на летний период.Таким образом, стоимость цены контракта необоснованно завышена на 249 тысяч рублей.«Прокурором в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После вмешательства надзорного органа нарушения устранены, – аукцион отменён.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений