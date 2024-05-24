Тело мужчины обнаружили на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района вечером 23 мая. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. Личность погибшего уже установлена. Известно,что
<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2024-v-muromskom-rajone-iz-reki-kovarda-izvlekli-telo-muzhchiny.html" target="_blank">В Муромском районе из реки Коварда извлекли тело мужчины</a> - Тело мужчины обнаружили на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района вечером 23 мая. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. Личность погибшего уже установлена. Известно,что
[url=https://33live.ru/novosti/24-05-2024-v-muromskom-rajone-iz-reki-kovarda-izvlekli-telo-muzhchiny.html]В Муромском районе из реки Коварда извлекли тело мужчины[/url] - Тело мужчины обнаружили на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района вечером 23 мая. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. Личность погибшего уже установлена. Известно,что