Тело мужчины обнаружили на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района вечером 23 мая. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. Личность погибшего уже установлена. Известно,что

Тело мужчины обнаружили на реке Коварда у села Ковардицы Муромского района вечером 23 мая. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. Личность погибшего уже установлена. Известно,что мужчина родился в 1961 году. Обстоятельства смерти пока неизвестны.