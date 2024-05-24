В Суздале прошла встреча предпринимателей и студентов ВУЗов Представители бизнеса региона и...

В Суздале прошла встреча предпринимателей и студентов ВУЗовПредставители бизнеса региона и владимирские студенты встретились на открытой площадке в Суздале, чтобы обсудить перспективы предпринимательства во Владимирской области. Во встрече принял участие и первый заместитель губернатора области Александр Ремига.Александр Ремига - первый заместитель губернатора Владимирской области:- Наставничество, ответственный бизнес- это мне кажется сейчас ключевые тренды, а мы такую задачу себе ставим, чтобы наша молодежь была вовлечена во все процессы региональные и конечно же фиксировалась именно во Владимирской области.Цель мероприятия - ближе познакомить выпускников вузов с основами предпринимательской деятельности. Рассказать истории успеха из первых уст, показать, как в этом направлении успешно работают власть и сами бизнесмены. Спикерами выступили ведущие предприниматели региона, руководители вузов и чиновники.Встреча предпринимателей и студентов в неформальной обстановке должна мотивировать молодых людей, помочь поверить в свои силы, открыть свое дело и тем самым укрепить экономику региона, подчеркнул известный бизнесмен Вадим Дымов.Вадим Дымов, предприниматель:- Им не безразлично где жить, как жить, в каком городе и вот это ощущение полезности, того что они делают с согласия общего, ощущение того, что они хотят быть в диалоге. Чтобы их слышали и они были услышаны, для них является очень важным.