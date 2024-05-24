В Юрьев-Польском добиваются ликвидации несанкционированных свалок отходов В ходе прокурорской...

В Юрьев-Польском добиваются ликвидации несанкционированных свалок отходовВ ходе прокурорской проверки на территории Юрьев-Польского выявлены несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов: пластиковые, стеклянные бутылки, полиэтиленовая, бумажная и картонная упаковочная тара, бытовой мусор, растительно-древесные отходы, резиносодержащие отходы, древесные строительные отходы.Одна из свалок находится за гаражами, расположенными с левой стороны по улице Свободы, а вторая - в заброшенном карьере - рядом с улицами Чехова, Станционная и Песчаный тупик.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточняют, что отходы «валяются» на земле, что может привести к загрязнению почвы и причинению вреда окружающей среде. Кроме того, это нарушает право граждан на благоприятные условия проживания.В результате прокурор направил в суд иск к администрации МО Юрьев-Польский район и МКУ «Служба по благоустройству горда» с требованием ликвидировать несанкционированную свалку отходов в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу.Исковое заявление находится на рассмотрении.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области