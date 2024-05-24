Владимирцев приглашают посмотреть большую музыкальную игру «Поймай меня, если сможешь» 24 мая в...

Владимирцев приглашают посмотреть большую музыкальную игру «Поймай меня, если сможешь»24 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – премьера нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». Ведущий – шоумен и юморист Владимир Маркони.В эту пятницу открыть большую музыкальную игру предстоит звездной команде, в составе которой будут Лариса Долина, Александр Буйнов, Надежда Бабкина и Александр ST Степанов. За 1 миллион рублей c ними поборется команда соперников из восемнадцати телезрителей из разных городов России.В азартной игре из трех раундов, сложность которых будет возрастать с каждым разом, звездам предстоит вычислить именно того участника, который совсем не умеет петь и лишь притворяется, что обладает вокальными данными.В финале на сцену выйдет секретный исполнитель и, возможно, поменяет весь ход игры. Какую тактику выберут звезды, кто из них обладает супер-проницательностью, и кто же станет «темной лошадкой» – узнаем уже в эту пятницу!Лариса Долина:«Как-то так повелось, что я всегда открываю все новые шоу. От премьеры жду приятных неожиданностей, а может быть и неприятных – не знаю. Неприятное состоит в том, что я не всегда могу угадать, не всегда «чуйка» мне подсказывает. Но сама программа и вообще формат всех новых шоу мне очень интересны. И важно принимать в них участие, потому что это что-то свежее, необычное, это новые ощущения на съемках, а главное, все проходит весело и дарит хорошее настроение».Александр Буйнов:«Мы должны распознать натуральность и ненатуральность пения соперников. В этом плане я готов, конечно, к игре, но, думаю, угадать будет сложно. Наверное, участников учили, как правильно артикулировать: мы с детства привыкли живьем работать, но на съемках бывает и фонограмма, и в свои слова важно попасть. Хотя были уникумы, как Иосиф Давыдович Кобзон, который говорил, что не может попасть в фонограмму и споет живьем... В общем, будем пытаться угадать и выиграть. Главное, что со мной в команде моя подруга – Надежда Бабкина! Уверен, что зрители по ту сторону экрана получат удовольствие, и мы будем понимать, что работаем не зря».Талант или обман? Игра на миллион!Каждую пятницу на телеканале «Россия» – новое шоу «Поймай меня, если сможешь»!Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе «Смотрим»: https://smotrim.ru/showПроизводство: «Гуд Тим Продакшн».Фото телеканала «Россия»