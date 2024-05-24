Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал лауреатом первой Национальной премии в области...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного делаЕе итоги подвели в столице, на международном фестивале "Интермузей".Первая национальная премия в области музейного дела носит имя академика Дмитрия Лихачёва. Эксперты конкурса рассмотрели 678 заявок из 76 российских регионов.Владимиро-Суздальский музей-заповедник занял первое место в номинации "Лучшая музейная экспозиция".Ей признана выставка, посвященная самой знаменитой стоянке эпохи каменного века- Сунгирской. Напомним, экспозиция "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" открылась во владимирских Палатах в ноябре. Это первая постоянная экспозиция, посвященная всемирно известному археологическому памятнику.Экспонаты- уникальные находки, найденные во время раскопок. Выставка создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и благотворителей.Научную поддержку оказали Институты Археологии и Палеонтологии Российской Академии наук.