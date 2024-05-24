«Университет нормотворчества» – площадка для профессионального роста, вдохновения и непрерывного обучения. В этом году в образовательном проекте приняли участие 50 студентов из пяти

«Университет нормотворчества» – площадка для профессионального роста, вдохновения и непрерывного обучения. В этом году в образовательном проекте приняли участие 50 студентов из пяти ведущих вузов региона: ВлГУ, РАНХиГС, курсанты Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирский филиал Финансового университета и Ковровская государственная технологическая академия. В течение учебного года участники получали теорию от экспертов, депутатов