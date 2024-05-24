Во Владимире пройдет фестиваль Короли улиц
Областная столица принимает фестиваль уличной...
Во Владимире пройдет фестиваль "Короли улиц"
Областная столица принимает фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта "Короли улиц".
Большой и яркий праздник молодёжных субкультур начнётся завтра в 10 часов на парковке "Мегаторга".
Это молодёжный проект, который проводился во Владимирской области с 2011-го года 5 лет подряд. В 2023-м он вновь вернулся в область. А в этом - получил статус регионального этапа международной конкурс-премии "КАрдо". Ребята будут соревноваться в шести дисциплинах : скейтбординг, трюковой самокат, брейкданс, БэЭмИкс - это велосипед, на котором выполняются различные трюки, роллер-спорт и капоэйра.
Победители регионального этапа отправятся на Гранд-финал в Ставрополь в августе.