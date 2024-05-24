Во Владимире прошел форум «Крепкая семья» Владимирский госуниверситет стал местом проведения...

Во Владимире прошел форум «Крепкая семья»Владимирский госуниверситет стал местом проведения регионального форума «Крепкая семья». На его площадках обсудили самые разные вопросы – от занятости молодых мам до социальной поддержки семей с детьми. В дискуссии приняли участие депутат Госдумы Татьяна Буцкая, президент Ассоциации потребителей детских товаров и услуг Дарья Бровкина и председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.Программа форума «Крепкая семья» большая и разнообразная: три круглых стола, пленарная сессия, выставка, мастер-классы плюс выездные мероприятия. Основная рабочая повестка разворачивалась на тематических площадках.На первой собрались отечественные производители, выпускающие продукцию для детей, а также семейные предприятия. Был презентован федеральный проект «Подарок номер один». Дело в том, что сейчас у каждого региона – свои презенты на рождение малыша (там, где они установлены). Есть идея сделать один универсальный, который получит любая мама в любой точке страны. А к нему добавить еще свой, местный компонент.«Если у вашего производителя есть то, чего нет в соседнем, значит, он будет работать и на свой, и на соседний регион. Соответственно, производство будет только расти, и есть большой шанс войти в эту «коробку», – пояснила депутат Госдумы и куратор проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.Другой площадкой стала локация под названием «ЭКГ-рейтинг». Она собрала молодежь, представителей многодетных семей и семей с детьми, желающих найти работу. Говорили о социальном контракте как эффективном инструменте поддержки, о самозанятости, о проблемах трудоустройства, а самое главное - активности предприятий в вопросах социальной защиты своих сотрудников.Модератором третьего «круглого стола» выступил главврач второго городского роддома, депутат Законодательного Собрания Сергей Телегин. Встреча была посвящена вопросам беременности, сохранению женского здоровья, родительским компетенциям. В дискуссии участвовали врачи, представители профильных министерств, психологи и сами беременные женщины.«На наши «беременные посиделки» приглашены лучшие профессионалы: акушеры-гинекологи, главные врачи, сотрудники пенсионного фонда и социальной защиты для того, чтобы познакомить женщин с самыми последними технологиями. Это и соцвыплаты, и новые перинатальные методики, и многое другое. А еще мы подготовили памятные подарки для наших посетительниц», - рассказал Сергей Телегин.Значительную поддержку в организации и проведении регионального форума «Крепкая семья» оказало Законодательного Собрание Владимирской области. Парламентарии отметили, что улучшение качества жизни семей с детьми остается одним из главных приоритетов в работе. Нормативная база постоянно совершенствуется, принимаются законы в поддержку многодетных семей.Во Владимирской области самым первым в стране был принят закон об ответственном ведении бизнеса, а в прошлом году депутаты проголосовали за поддержку семейных предприятий. Форумы такого уровня и масштаба позволяют дополнять список мер , направленных на семьи с детьми с учетом актуальных запросов жителей.«Такие форумы нам очень нужны. Может быть, их надо делать даже еще шире, потому что желающих принять в них участие с каждым разом все больше. Люди узнают много нового. О законах, о мерах поддержки, об инструментах для людей. Мы за то, чтобы счастливых семей становилось больше, детей становилось больше – на это и нацелен наш форум», – резюмировала председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.На пленарном заседании самые активные семьи области получили благодарственные письма от депутата Госдумы Татьяны Буцкой, а президент Ассоциации потребителей детских товаров и услуг Дарья Бровкина передала 9 роддомам региона в подарок автолюльки – они будут сдаваться напрокат семьям, которые выписывают малыша и еще не успели или не смогли обзавестись собственной.