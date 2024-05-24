Владимирский госуниверситет стал местом проведения регионального форума «Крепкая семья».

Владимирский госуниверситет стал местом проведения регионального форума «Крепкая семья». На его площадках обсудили самые разные вопросы – от занятости молодых мам до социальной поддержки семей с детьми. В дискуссии приняли участие депутат Госдумы Татьяна Буцкая, президент Ассоциации потребителей детских товаров и услуг Дарья Бровкина и председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.Программа форума «Крепкая семья» большая и разнообразная: три круглых стола, пленарная сессия, выставка, мастер-классы плюс выездные мероприятия. Основная рабочая повестка разворачивалась на тематических площадках.На первой собрались отечественные производители, выпускающие продукцию для детей, а также семейные предприятия. Был презентован федеральный проект «Подарок номер один». Дело в том, что сейчас у каждого региона – свои презенты на рождение малыша (там, где они установлены). Есть идея сделать один универсальный, который получит любая мама в любой точке страны. А к нему добавить еще свой, местный компонент.- Если у вашего производителя есть то, чего нет в соседнем, значит, он будет работать и на свой, и на соседний регион. Соответственно, производство будет только расти, и есть большой шанс войти в эту «коробку», – пояснила депутат Госдумы и куратор проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.Другой площадкой стала локация под названием «ЭКГ-рейтинг». Она собрала молодежь, представителей многодетных семей и семей с детьми, желающих найти работу. Говорили о социальном контракте как эффективном инструменте поддержки, о самозанятости, о проблемах трудоустройства, а самое главное - активности предприятий в вопросах социальной защиты своих сотрудников.Модератором третьего «круглого стола» выступил главврач второго городского роддома, депутат Законодательного Собрания Сергей Телегин. Встреча была посвящена вопросам беременности, сохранению женского здоровья, родительским компетенциям. В дискуссии участвовали врачи, представители профильных министерств, психологи и сами беременные женщины.«На наши «беременные посиделки» приглашены лучшие профессионалы: акушеры-гинекологи, главные врачи, сотрудники пенсионного фонда и социальной защиты для того, чтобы познакомить женщин с самыми последними технологиями. Это и соцвыплаты, и новые перинатальные методики, и многое другое. А еще мы подготовили памятные подарки для наших посетительниц»,– рассказал Сергей Телегин.Значительную поддержку в организации и проведении регионального форума «Крепкая семья» оказало Законодательного Собрание Владимирской области. Парламентарии отметили, что улучшение качества жизни семей с детьми остается одним из главных приоритетов в работе. Нормативная база постоянно совершенствуется, принимаются законы в поддержку многодетных семей. Во Владимирской области самым первым в стране был принят закон об ответственном ведении бизнеса, а в прошлом году депутаты проголосовали за поддержку семейных предприятий. Форумы такого уровня и масштаба позволяют дополнять список мер , направленных на семьи с детьми с учетом актуальных запросов жителей.- Такие форумы нам очень нужны. Может быть, их надо делать даже еще шире, потому что желающих принять в них участие с каждым разом все больше. Люди узнают много нового. О законах, о мерах поддержки, об инструментах для людей. Мы за то, чтобы счастливых семей становилось больше, детей становилось больше – на это и нацелен наш форум, – резюмировала председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.На пленарном заседании самые активные семьи области получили благодарственные письма от депутата Госдумы Татьяны Буцкой, а президент Ассоциации потребителей детских товаров и услуг Дарья Бровкина передала 9 роддомам региона в подарок автолюльки – они будут сдаваться напрокат семьям, которые выписывают малыша и еще не успели или не смогли обзавестись собственной.