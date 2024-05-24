Во Владимире в торжественной обстановкенаградили 35 лучших учителей Учить и учиться - девиз...

Во Владимире в торжественной обстановкенаградили 35 лучших учителей"Учить и учиться" - девиз ежегодного областного конкурса "педагог года". В Доме Дружбы в торжественной обстановке наградили 35 лучших учителей, педагогов дошкольных образовательных организаций и дополнительного образования, психологов и дефектологов из 20 муниципальных образований региона.Очный этап конкурса проходил на 4 образовательных площадках - в школах и детских садах. Каждый участник получил почетную грамоту от Министерства образования и молодежной политики региона. За победу боролись в 8 номинациях, в их числе - "педагог-наставник", "сердце отдаю детям", "педагог-исследователь" и другие.Лауреаты получили премии от Губернатора, а победителем стала Татьяна Ковалева, учительница русского языка и литературы 3 гимназии. В сентябре она будет представлять нашу область на Всероссийском конкурсе.Татьяна Ковалева - победитель конкурса "Педагог года Владимирской области":- Давать урок в другой школе, конечно, очень волнительно. Ты не знаешь, как воспримут тебя дети, пойдет ли то, что ты задумала на уроке, но все получилось. Летом буду готовиться к Всероссийскому конкурсу, придумывать новый урок, готовить мастер-класс.