Во Владимирской области лоси все ближе подходят к людям и к дорогам Лоси переходят все границы....

Во Владимирской области лоси все ближе подходят к людям и к дорогамЛоси переходят все границы. Сегодня утром одного из них заметили на улице Комиссарова во Владимире. Животное пыталось пробраться на территорию детского сада.- Пытается пролезть в садик. Ребята, спасайте машины.Лесной гигант топтался на парковке, в какой-то момент даже хотел перелезть через забор, но роста не хватило. В поиске своего места в природе молодые лоси все ближе подходят к людям и к дорогам.Это видео снято на днях по пути из Суромны в Боголюбово. Парочка молодых лосей долго не решалась перейти дорогу, а потом просто дали дёру подальше от шума, в лес.