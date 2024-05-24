Во Владимирской области пропала 84-летняя пенсионерка В Коврове пропала Старинская (Брюханова)...

Во Владимирской области пропала 84-летняя пенсионеркаВ Коврове пропала Старинская (Брюханова) Евгения Алексеевна 1940 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».С 22 мая 2024 года местонахождение 84-летней женщины неизвестно.Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые.Была одета: чёрная куртка, синяя юбка, коричневые колготки, чёрные ботинки, синий платок.Инфорг: Таврида (Яна) 8-999-121-72-64Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»