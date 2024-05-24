Во Владимирской области спасли двухлетнего малыша, который выпал из окна В пресс-службе Областной...

Во Владимирской области спасли двухлетнего малыша, который выпал из окнаВ пресс-службе Областной детской клинической больницы сообщили о трагическом событии в Струнино: двухлетний малыш выпал из окна дома с высоты второго этажа.В очень тяжелом состоянии он был доставлен скорой помощью в отделение реанимации центральной районной больницы в Александрове.Местные специалисты диагностировали ребенку черепно-мозговую травму. К счастью, его общее состояние удалось стабилизировать.Профессиональной медицинской бригадой ОДКБ ребенок доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.«Во время транспортировки не прекращался динамический контроль за состоянием ребенка, продолжались проводится лечебные мероприятия, такие как: искусственная вентиляция легких, введение необходимых жизненно важных препаратов, мониторинг витальных функций организма. Малыш хорошо перенес транспортировку, и передан на лечение специалистам из федерального центра», - уточнили в пресс-службе ОДКБ.Фото: пресс-служба ОДКБ